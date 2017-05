Les ventes de Ferrari à la hausse en 2017

Ferrari peut afficher un large sourire en ce début d'année 2017, et pas seulement au vu de ses performances face à Mercedes dans le championnat du monde de Formule 1.

Redevenu en l'espace de quatre Grand Prix (et deux victoires) le plus sérieux adversaire des Flèches d'Argent dans la course au titre, le constructeur italien affiche également une belle santé sur le plan commercial avec une hausse de ses profits de 60% sur le premier quadrimestre 2017.

Officialisée cette semaine, cette augmentation des ventes est en majorité due au succès de la gamme mue par le fameux moteur 12 cylindres dont les modèles emblématiques comme la GTC4 Lusso, la F12 tdf ou la LaFerrari Aperta ont vu leurs scores grimper de 50% par rapport à l'exercice 2016.

La marque au Cheval Cabré poursuit en cela la stratégie voulue par Sergio Marchionne depuis sa prise en main fin 2014. Le CEO du groupe Fiat-Chrysler mise à la fois sur l'exclusivité, à l'image de l'Aperta disponible à partir de 2.1 millions d'euros, et l'augmentation du volume des ventes.

Tablant d'habitude sur une moyenne annuelle de 7.000 modèles produits, Ferrari serait désormais en passe d'atteindre le score de 9.000 véhicules à l'horizon 2019, dont une partie propulsée par la technologie hybride.

La marque italienne a en effet indiqué que ses investissements dans la recherche avaient augmenté de 15 millions d'euros sur un an dans le but de doter ses voitures d'une motorisation davantage en phase avec les considérations écologiques actuelles.

