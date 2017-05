Vasseur : "Vandoorne est un futur grand champion"

Frédéric Vasseur compatit avec Stoffel Vandoorne, qui ne connaît pas un début de carrière facile en Formule 1 suite aux nombreuses difficultés rencontrées par Honda avec son groupe propulseur.

L’ancien team principal du Renault Sport F1 Team estime que ce début de saison plus qu’en demi-teinte ne remet toutefois pas en question le talent du pilote belge, titré en GP2 Series en 2015 avec ART Grand Prix, l’équipe codétenue par Vasseur.

"Je reste persuadé que Stoffel, c’est le futur grand champion et ce n’est pas deux courses compliquées qui me feront changer d’avis", déclare le Français au micro de la RTBF.

"Le fait de commencer une saison comme ça avec une avalanche de soucis techniques, c’est sans doute la pire situation pour un jeune pilote qui a besoin de s’acclimater à l’équipe, de découvrir des circuits sur lesquels il n’a jamais roulé. Mais chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il a montré que le rythme était là."

Et Vasseur d’ajouter : "Je reste persuadé que Stoffel est l’un des pilotes les plus brillants de ces dernières années, il faut juste qu’il traverse cette période difficile et qu’il continue à garder l’attitude positive et constructive qu’il a vis-à-vis de l’équipe."

