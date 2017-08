Vasseur : "Sauber doit rejoindre Force India"

Frédéric Vasseur se fixe des objectifs ambitieux pour Sauber, dont il a pris la direction depuis quelques semaines.

Le Français, ancien team principal du Renault Sport F1 Team, veut que l’équipe suisse puisse, à terme, se mêler à la lutte avec Force India, actuelle quatrième force du plateau.

"Nous n’avons pas l’ambition de battre Mercedes et Ferrari à court ou moyen terme, mais celle de rejoindre le plus rapidement possible des écuries privées comme Force India ou Williams, de faire des podiums, de batailler à la pointe du milieu de grille", déclare Vasseur dans une interview accordée au magazine Auto Hebdo.

"Ce modèle tient la route. Il faut que nous nous attachions à notre feuille de route, à notre restructuration, aux améliorations d’infrastructure, etc. Nous avons déjà avancé."

Vasseur affirme que Sauber dispose de ressources financières suffisantes pour atteindre son objectif.

"[Avant de rejoindre Sauber], je voulais avoir l’assurance de disposer des moyens de nos ambitions, explique-t-il. Il faut que ces dernières soient en adéquation avec la raison et les moyens que l’on se donne. Là, il y a un véritable équilibre. Les moyens sont à la mesure des ambitions qui sont les nôtres, et les infrastructures aussi."

Sauber occupe actuellement la dernière place au championnat des constructeurs. L’équipe a décidé de renforcer son partenariat technique avec Ferrari à compter de la saison prochaine, en utilisant notamment un groupe propulseur 2018.

