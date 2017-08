Vasseur : "Sauber possède de bonnes bases"

A la tête de l'écurie Sauber depuis quelques semaines seulement, Fred Vasseur porte un regard rassurant sur les infrastructures de la formation helvétique. Le manager français a succédé à Monisha Kaltenborn après avoir longuement négocié avec les propriétaires de l'équipe suisse, le fonds d'investissement Longbow Finances.

Vasseur a débarqué à Hinwil après le Grand Prix d'Angleterre, un mois après le départ de Kaltenborn, mais il n'a pas le sentiment de devoir transformer Sauber en profondeur car les fondamentaux sont en place. C'est la situation financière fragile du team qui a précipité sa chute en bas de la hiérarchie des constructeurs et sa reprise par Longbow Finances il y a douze mois.

"Je ne dois pas bouleverser l'équipe, explique l'ancien team principal de Renault. La restructuration est en cours et Sauber repose sur de bonnes bases, avec d'excellents ingénieurs et de très bons techniciens. Nous devons travailler, investir à bon escient et progresser pas à pas pour viser le milieu du peloton. Cela prendra des mois ou peut-être des années, mais on doit y arriver."

Frédéric Vasseur reste impliqué dans d'autres entreprises qu'il a créées, comme Spark Racing Technology qui fournit les monoplaces au championnat FIA de Formula E et ART Grand Prix, l'écurie engagée en Formule 2 et en GP3 Series en lever de rideau des Grands Prix, mais il consacrera toute son énergie au renouveau de Sauber.

"Je ne dois pas diviser mon temps, confirme-t-il. J'ai certes gardé mes parts dans mes autres affaires, mais elles sont gérées au quotidien par des managers très compétents. Je suis donc totalement imprégné de ma mission pour Sauber, comme c'était déjà le cas avec Renault l'année dernière."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter