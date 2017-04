Vasseur : "Ces nouvelles F1 sont construites sur une erreur"

La nouvelle réglementation technique voulue pour cette saison 2017 de Formule 1 laisse l’ancien team principal de l’écurie Renault pour le moins perplexe.

Frédéric Vasseur estime que les nouvelles règles – qui ont permis aux bolides de gagner à peu près trois secondes au tour comparé à l’an dernier – s’adressent avant tout aux puristes et ne vont pas contribuer à ouvrir la F1 à un public plus large.

"Ce que j’aime, c’est la compétition, pas la voiture. Et ces nouvelles voitures sont, à mon sens, construites sur une erreur", déclare Vasseur dans une interview accordée à L’Equipe.

"Le public souhaite de la bagarre, pas de la performance. J’ai vu des courses de kart plus exaltantes et palpitantes que certaines processions en F1."

"Le duel tactique qu’il y a eu entre Vettel et Hamilton pendant la course à Bahreïn, ce sont des plaisirs de passionnés et de spécialistes. Je ne suis pas sûr que le grand public se passionne pour ce genre de chose. Il lui faut des dépassements. Et ces nouvelles voitures, à mon sens, ne les favorisent pas."

Vasseur s’attend en revanche à un duel plus passionnant pour le titre cette saison, Mercedes ne jouissant plus d’une avance sur la concurrence (en l’occurrence Ferrari) aussi importante que les saisons précédentes.

"Là, je suis d’accord. La configuration est parfaite pour le spectacle et le suspense, admet-il. C’est agréable d’allumer la télé le dimanche à 14 heures sans connaître d’avance le vainqueur."

"Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu deux écuries, avec deux champions du monde, qui se battent pour les victoires. Le nouveau règlement a, au moins, premiers de rebattre un peu les cartes."

