Vasseur : "Pas l’équipe B de Ferrari"

Frédéric Vasseur affirme que Sauber ne deviendra pas l’équipe B de la Scuderia Ferrari l’an prochain.

Lors de son déplacement au Grand Prix de Hongrie le mois dernier, le président de Ferrari Sergio Marchionne avait déclaré que Sauber pourrait devenir "l’équipe junior" de Ferrari en 2018, et aligner Antonio Giovinazzi et/ou Charles Leclerc.

"C’est bien d’avoir le soutien d’une équipe de pointe, mais ce n’est qu’un soutien technique", relativise Vasseur, qui a pris les commandes de l’écurie Sauber en juillet dernier.

"Mais honnêtement non. Haas a sa propre philosophie et nous avons la nôtre. Nous voulons développer notre propre projet, en collaboration avec Ferrari, qui nous fournira le moteur et la boîte de vitesses et peut-être d’autres pièces."

"Mais chez Sauber, nous disposons déjà de très bonnes infrastructures, peut-être à l'inverse de Haas. Nous avons l’une des meilleures souffleries F1, par exemple. Peut-être qu’à un moment donné nous trouverons un meilleur arrangement, mais nous ne deviendrons pas une équipe B ou une équipe cliente de Ferrari."

Sauber, qui aligne Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein cette saison, occupe la dernière place au championnat des constructeurs, à 6 points de McLaren-Honda.

