Vasseur aux 24 Heures du Mans 2018

L’ancien team principal de l’écurie Renault, Frédéric Vasseur, a confirmé que sa structure ART Grand Prix comptait participer à l’édition 2018 des 24 Heures du Mans en catégorie LMP1 en collaboration avec SMP Racing, propriété du milliardaire russe Boris Rotenberg.

"J’ai quelques idées autour de notre équipe ART", a-t-il indiqué au journal L’Equipe.

"Notamment d’encadrer de jeunes pilotes, comme le jeune champion du monde de karting Victor Martins. Mais il y a aussi les 24 Heures du Mans, où nous allons engager une LMP1 en WEC en 2018."

"La voiture est dessinée et conçue par Dallara. Elle est en soufflerie et devrait très vite effectuer ses premiers roulages. C’est un projet excitant. Quant aux pilotes, comme le projet est conçu avec SMP, ce sera un mixte de pilotes d’expérience et de pilotes russes."

D’ici là, SMP Racing fera débuter une LMP2 sur la scène de l’ELMS à l’occasion du troisième meeting de la saison 2017, sur le Red Bull Ring, en Autriche, le 23 juillet prochain.

