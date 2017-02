Les tâches de Vasseur réparties

On en sait un peu plus sur la répartition des responsabilités au sein du Renault Sport F1 Team cette saison.

Cyril Abiteboul, le directeur général, a précisé que les tâches qui incombaient l'an passé à Frédéric Vasseur seront réparties entre les ingénieurs Alan Permane, un vétéran d'Enstone, et Ciaron Pilbeam, tranfuge de McLaren.

Le premier nommé est directeur des opérations piste alors que le second prend le rôle d'ingénieur de course en chef.

"J'assisterai personnellement à tous les Grands Prix et représenterai Renault dans les meetings des patrons d'écuries, a indiqué Abiteboul à Auto Motor und Sport. Je veillerai à ce que l'harmonie règne dans notre groupe et entre les usines de Viry-Châtillon et d'Enstone."

"Alan Permane et Ciaron Pilbeam auront la charge de l'exploitation et de la performance dont Fred Vasseur était responsable la saison dernière, dit-il. Sur la passerelle de commandement du muret des stands, ce sont eux qui superviseront la stratégie et dirigeront la manœuvre."

