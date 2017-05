Vandoorne : "Pas vraiment d’explications"

Stoffel Vandoorne déclare qu’il n’a pas vraiment d’explications à donner pour la contre-performance qu’il a réalisée lors de la séance qualificative du Grand Prix d’Espagne ce samedi après-midi.

Eliminé d’entrée de jeu en qualifications, le pilote belge a concédé une demi-seconde à son double champion du monde d’équipier en Q1, alors que Fernando Alonso a plus tard créé l’exploit de placer sa McLaren-Honda sur la septième place de la grille de départ.

"Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé aujourd’hui", avoue Vandoorne, qui n’a pas encore signé de Q2 cette saison.

"Hier, la voiture me procurait de bonnes sensations et tout allait dans la bonne direction. Je m’attendais à encore progresser aujourd’hui mais nous avons finalement perdu beaucoup de performance et je n’ai pas de réelle explication à ça."

"C’est un début de saison très difficile. Je verrai bien ce que je pourrai faire demain pendant la course. La stratégie sera importante. Je ne me fixe aucun objectif en particulier, j’espère juste que nos deux voitures seront épargnées par les ennuis mécaniques", conclut-il.

