Vandoorne veut se ressaisir à Marina Bay

Après des Grands Prix de Belgique et d’Italie difficiles, Stoffel Vandoorne compte bien profiter du Grand Prix de Singapour pour viser un Top 10.

Le Belge avait été contraint à l’abandon à Monza alors qu’une place dans les points lui tendait les bras.

Il découvrira le circuit de Marina Bay ce week-end, mais est conscient qu’il peut faire quelque chose de bien, pour peu que sa McLaren-Honda ne le trahisse pas.

"Nous avons vécu deux courses difficiles, mais de mon côté les performances étaient encourageantes durant chaque week-end, confirme Stoffel. J’ai pu tirer du positif de chaque séance même si je n’ai pas pu terminer les deux courses et signer un résultat."

"Je pense que nous aurons plus de chances, poursuit-il. J’espère que nous arriverons à optimiser les points forts de la voiture durant tout le week-end afin de signer un bon résultat. Des courses que je n’ai jamais faites, Singapour est celle qui m’intéresse le plus."

"C’est une expérience totalement différente du reste de la saison et je pense que l’ambiance y est unique, sous les lumières de la ville, ce qui est superbe. Les Grands Prix ici ont été les plus longs du calendrier et il faudra beaucoup d’énergie dans la chaleur et l’humidité, mais je me sens prêt."

