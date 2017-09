Vandoorne : "Un peu surpris !"

Surprenant septième hier après-midi à Monza, Stoffel Vandoorne confie avoir lui-même été étonné par sa performance.

"Je suis un peu surpris de faire ça ce vendredi, surtout à Monza où le moteur joue un rôle important", a-t-il reconnu au micro de la RTBF.

"Arriver à Monza et être deux fois dans le top 10 le vendredi, c’est très encourageant pour commencer le week-end. Mais on sait que les écarts derrière nous sont très serrés. On sait que les autres ont peut-être quelque chose de plus pour samedi, donc il faudra garder la concentration."

Quoi qu’il en soit, Vandoorne pense pouvoir atteindre la dernière partie des qualifications à la régulière cet après-midi.

"On a une chance d’aller en Q3 mais c’est difficile à dire. Comme je l’ai dit, les écarts sont très serrés. On verra si on arrive à faire le tour parfait et si on profite des erreurs des autres", conclut-il.

