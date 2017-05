Vandoorne : "Pas le résultat qu’on voulait"

C’est sur une sortie de piste que Stoffel Vandoorne a terminé son premier Grand Prix de Monaco en tant que pilote McLaren.

Dans les points pendant la majeure partie du Grand Prix, le pilote belge a finalement été contraint à l’abandon, au 67ème des 78 tours de course, suite à un duel muscle avec Sergio Pérez.

"La course se termine avec un accrochage au premier virage", déplore Vandoorne au micro de la RTBF.

"On savait que ça allait être très difficile au restart avec Perez et Massa. Avec les pneus froids, on ne pouvait rien faire au premier virage. On a malheureusement touché. On s’est aussi touché avec Pérez. On ne pouvait pas faire grand-chose."

"Le week-end global reste assez positif même si ce n’est pas le résultat qu’on voulait. La performance était meilleure que durant les week-ends précédents."

Jenson Button ayant également été contraint à l’abandon, McLaren n’a toujours pas inscrit un seul point cette saison.

