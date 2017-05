Vandoorne pense avoir compris ses difficultés

Stoffel Vandoorne a passé de longues heures avec ses ingénieurs la semaine passée à l’usine de McLaren, à Woking, pour tenter de comprendre les problèmes auxquels il est confronté depuis le début de la saison.

Le Belge est le seul pilote qui n’a pas encore réussi à passer le cap de la Q1 depuis l’ouverture du championnat, alors que son équipier Fernando Alonso était parvenu à se qualifier à une excellente septième place à Barcelone il y a deux semaines.

"J’ai eu des rendez-vous avec l’équipe la semaine dernière pour me sentir un peu plus confortable avec la voiture et je pense que tout bouge dans la bonne direction", a-t-il indiqué au micro de la RTBF.

"L’équipe comprend ce dont j’ai besoin par rapport à la voiture. Maintenant, il faut explorer pour savoir comment trouver cette performance. Monaco est un circuit particulier et c’est toujours un peu difficile à juger mais le week-end a bien commencé pour nous. On va essayer de continuer sur la même lancée demain."

Vandoorne a signé le onzième temps de la deuxième séance d’essais libres hier en Principauté.

