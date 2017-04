Vandoorne : "On savait que cela allait arriver"

Stoffel Vandoorne a écopé de 15 places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix de Russie, dont le coup d’envoi sera donné demain à 14 heures (heure française) à Sotchi.

Et d’autres pénalités moteur tomberont malheureusement pour le pilote belge cette saison, alors qu’il reste encore seize courses à disputer.

"On a eu des soucis en essais libres 1. On a eu un problème avec le MGU-K. On a dû remplacer le moteur", commente Vandoorne au micro de la RTBF.

"On savait qu’on allait tôt ou tard prendre des pénalités. Je ne pense pas que cela change beaucoup dans la position où nous sommes pour l’instant. On va partir derniers et on fera le mieux possible."

"Le début de saison a été difficile pour nous, concède Vandoorne. C’est sûr que ce n’est pas agréable de se battre pour ces positions. On espère que cela va s’améliorer le plus vite possible."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.