Vandoorne : "On s'attend à souffrir"

Le tarmac du circuit de Spa-Francorchamps est encore chaud que la caravane de la Formule 1 a pris la route en direction de l'Autodromo Nazionale Di Monza où se déroulera ce week-end le Grand Prix d'Italie, 13ème manche du championnat du monde.

Après avoir évolué devant son public au coeur des Ardennes, Stoffel Vandoorne s'apprête à dompter le célèbre "Temple de la vitesse" et ses lignes droites interminables. De quoi lui donner du fil à retordre au volant d'une McLaren-Honda MCL32 encore loin du compte en terme de vitesse pure, à l'image de son Grand Prix de Belgique bouclé à une discrète 14ème place.

Le Belge ne s'en laisse toutefois pas compter et misera sur son expérience d'un tracé où il s'est déjà imposé à plusieurs reprises dans les catégories inférieures.

"Monza est un endroit que j'apprécie beaucoup, déclare le Coutraisien dans le preview de McLaren. J'ai évolué là-bas en Formule Renault 3.5 et en GP2 Series avec une victoire dans chaque catégorie. Autant dire que je connais bien le circuit et les fans y sont toujours tellement passionnés. Leur enthousiasme est si communicatif que vous vous sentez aspiré durant tout le week-end."

"Spa n'a pas été facile pour nous, reconnait-il. Depuis le début, nous avions identifié Spa et Monza comme étant les deux week-ends les plus compliqués. La voiture manque de puissance en ligne droite et l'on s'attend à souffrir autant à Monza que dimanche dernier."

"La qualification sera à nouveau très importante, insiste-t-il. Mais nous devrons miser davantage sur le rythme en course. A Spa, nous avons vraiment travaillé en équipe soudée pour tenter de maximiser le potentiel du samedi au dimanche. Espérons pouvoir faire de même ce week-end, dès les essais libres de vendredi", conclut Vandoorne.

