Vandoorne : "On garde le moral"

A l’instar des autres écuries de Formule 1, McLaren est arrivée au Circuit de Catalunya avec un important package de nouveautés ce vendredi.

A défaut de pouvoir bénéficier d’une évolution moteur significative de la part de Honda – il faudra pour cela attendre le Grand Prix du Canada –, Stoffel Vandoorne espère que leurs évolutions aérodynamiques et mécaniques leur apporteront satisfaction.

"L'Espagne, c'est le premier Grand Prix en Europe, c'est le moment où pas mal de constructeurs amènent beaucoup d'updates. C'est le cas pour nous aussi", explique le pilote belge au micro de la RTBF.

"De notre côté, ce sera quand même une grosse évolution au niveau du package. J'espère qu'on verra des choses positives ce week-end. En ce moment, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais j'espère qu'on pourra gagner en performance ici à Barcelone."

"Il y a quelques nouvelles pièces sur le moteur, mais on ne sait pas ce que cela représentera en gain de performance. Toutes les petites choses qu'on peut trouver, de toute façon, ça peut aider. Il reste à les valider."

"Ce début de saison n'a pas été facile pour nous, poursuit Vandoorne, mais on savait déjà après les essais hivernaux que ce serait le cas. On garde le moral, je fais de mon mieux avec l'équipe, et j'espère qu'un jour on pourra constater une progression. On amène pas mal de nouvelles pièces ce week-end, j'espère que ce sera un week-end positif pour nous."

