Vandoorne : "Cela ne sera pas facile"

Stoffel Vandoorne n’a pu faire mieux que le 17ème chrono en qualifications après avoir été piégé par les drapeaux jaunes à la fin de la Q1.

Le Belge partira de toute manière depuis le fond de grille suite à sa pénalité de 15 places pour avoir utilisé son cinquième moteur Honda.

Sur un circuit peu favorable aux McLaren, il ne peut qu’espérer profiter des faits de course pour remonter dans la hiérarchie.

"Nous savions que nous ne serions pas à notre avantage en Russie et que je partirai de toute façon dernier, rappelle Stoffel. Nous devons désormais nous focaliser sur la course et faire de notre mieux, même si nous sommes conscients que cela ne sera pas facile de réaliser un résultat correct."

"Mais je le répète : nous nous attendions à un week-end compliqué, poursuit le Flandrien. Notre résultat enregistré ce samedi montre que nous sommes toujours dans la même situation qu’au début de la saison.Ce dimanche, tout le monde ne devrait faire qu’un seul arrêt vu que la piste ne met pas les pneumatiques à rude épreuve."

"Il se peut qu’il y ait des Safety Cars et des incidents de course, ce qui peut éventuellement nous aider à remonter dans la hiérarchie. Nous ne pouvons faire qu’une course d’attente. Nous ne pouvons de toute manière que nous améliorer."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter