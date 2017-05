Vandoorne : "Je ne sais pas quand cela va aller mieux"

Les pilotes McLaren vont encore devoir prendre leur mal en patience.

Honda ne devrait en effet pas introduire la nouvelle spécification de son groupe propulseur avant la septième manche de la saison, prévue sur le Circuit Gilles-Villeneuve de Montréal le deuxième week-end de juin.

"Honnêtement, je ne me suis pas mis de cible pour ce début de saison. Comme ça, on n’est pas vraiment déçu quand cela ne se passe pas très bien", relativise Stoffel Vandoorne au micro de la RTBF.

"Ce n’est jamais chouette d’être dans cette position. On essaie de faire le mieux possible avec le châssis que l’on a. Il faut juste espérer que Honda amène des évolutions le plus vite possible pour qu’on soit le plus compétitif possible. Ce n’est jamais facile. Quand une chose ne va pas à 100%, cela se voit sur le chrono."

Les vitesses de pointe enregistrées pendant le Grand Prix de Russie hier ont montré que le V6 turbo Honda concédait 36 km/h au moteur Mercedes dans les lignes droites.

"Honnêtement, je ne sais pas quand cela va aller mieux, avoue Vandoorne. Je ne sais pas quand on aura des évolutions moteur. Peut-être au Canada."

"Mais après, est-ce que l’évolution sera suffisante par rapport aux autres moteurs, qui eux aussi continuer de travailler ? Je ne sais pas. Il faut attendre. Je préfère ne rien dire maintenant et être positivement surpris sur les prochaines courses."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter