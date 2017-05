Vandoorne : "Je ne m’attendais pas à ce que Massa soit là"

Stoffel Vandoorne est revenu sur son contact survenu avec Felipe Massa ce dimanche au Grand Prix d’Espagne.

Le pilote belge s’était rabbatu sur la Williams du Brésilien au moment de négocier le passage du premier virage au 35ème des 66 tours de course.

Si Massa avait pu continuer sa course, le champion 2015 de GP2 Series avait pour sa part dû jeter l’éponge, suspension avant droite cassée.

"Je n’ai pas encore revu les images de l’accrochage. Je ne m’attendais pas à ce que Felipe soit là en bout de ligne droite", a expliqué Vandoorne au micro de la RTBF.

"Il était assez loin derrière moi et j’ai utilisé tout ce que j’avais. On s’est malheureusement touchés. Je pense qu’il s’agit d’un incident de course."

Les commissaires sportifs de la FIA en ont pourtant jugé autrement, puisqu’ils ont décidé d’infliger trois places de pénalité à Vandoorne sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco.

