Vandoorne : "Je n’ai pas encore vu la voiture car…"

Stoffel Vandoorne confie qu’il n’a pas encore vu de ses propres yeux la monoplace qu’il pilotera pour sa première saison complète en Formule 1.

La raison ? McLaren n'a tout simplement pas encore terminé l'assemblage de sa MCL32, qui sera présentée le 24 février prochain.

"Je suis prêt à 100% pour commencer la saison en F1", confie Vandoorne à la chaîne de télévision belge RTBF.

"On s’entraîne à bloc depuis quelques mois et on attend le début de la saison. J’ai vraiment envie que la saison débute. Quand les essais vont débuter, on sera dans la voiture presque chaque semaine."

"Après, je n’ai pas encore vu la voiture… car elle n’est simplement pas encore construite. Il y a, chaque jour, quelques pièces en plus sur la voiture. Elle sera prête un jour avant les tests comme toujours."

Vandoorne confirme par ailleurs le changement de livrée attendu, avec vraisemblablement le retour de l’orange, l’une des premières couleurs utilisées par McLaren en F1.

"La voiture sera différente des années précédentes. En termes de couleurs, on aura quelque chose de nouveau, de chouette à voir", indique-t-il.

