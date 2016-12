Vandoorne : "Le meilleur environnement possible"

Alors qu'il va enfin disputer sa première saison complète en F1, Stoffel Vandoorne reconnaît avoir bénéficié d'une formation solide chez McLaren-Honda.

Plutôt que de le placer dans une écurie de fond de grille, comme Mercedes l'a fait avec Wehrlein et Ocon, McLaren a préféré l'envoyer courir au Japon dans le championnat de Super Formula.

Parallèlement, le pilote belge a assisté à tous les Grands Prix en tant que réserviste, en ayant assuré l'intérim de Fernando Alonso à Bahreïn avec le succès que l'on sait.

"Je pense que j'étais déjà mûr pour la F1 mais, à défaut d'un baquet en Grand Prix, j'ai évolué dans le meilleur environnement possible, confie Stoffel à F1i. La Super Formula m'a permis de m'imprégner de la culture japonaise et j'ai travaillé étroitement avec les gens de Honda. Je dirais que cela a été une année de formation utile au cours de laquelle j'ai encore gagné en expérience et en maturité."

Vandoorne se félicite aussi d'avoir pu côtoyer deux Champions du monde tout au long de la saison et apprécie le fait qu'il sera toujours bien entouré en 2017 : "Avec Fernando comme équipier et Jenson comme conseiller, je ne peux pas me plaindre, sourit-il. Je soigne déjà ma préparation physique avec Mike Collier, le physio de Button, qui possède une réelle expérience du métier."

