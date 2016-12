Vandoorne fair-play

On sait que Stoffel Vandoorne n'a pas été sacré "Pilote belge de l'année" du RACB (Royal Automobile Club of Belgium) lors de la remise des prix des RACB Awards à Bruxelles cette semaine.

C'est le vice-champion du monde des rallyes Thierry Neuville qui a obtenu ce titre honorifique décerné par un jury composé de journalistes et de pilotes.

Vandoorne avait été récompensé ces deux dernières années, mais le parcours du rallyman de l'équipe Hyundaï en WRC a été exemplaire.

"Thierry mérite cette distinction, a concédé Stoffel avec sportivité. Se classer deuxième d'un championnat du monde aussi exigeant que le WRC n'est pas une mince affaire. Pour ma part, ma saison 2016 n'a comporté qu'un seul Grand Prix, c'est donc logique."

Le pilote McLaren-Honda a pourtant effectué de brillants débuts en F1 à Bahreïn, où il a inscrit un premier point au championnat du monde, tout en se classant quatrième en Super Formula au Japon (avec deux victoires), discipline qu'il découvrait.

Neuville et Vandoorne sont de bons amis, tous les deux issus de la filière mise en place par la fédération belge, le "RACB National Team", il y a une dizaine d'années. Grâce à la détermination de sa cheville ouvrière Geoffroy Theunis (à droite sur la photo) qui leur a mis le pied à l'étrier, la Belgique possède maintenant deux des plus grands espoirs en F1 et en rallye. Chapeau !

