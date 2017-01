Vandoorne : "Un look un peu rétro"

Invité sur le stand Honda du Salon automobile de Bruxelles ce week-end, Stoffel Vandoorne a eu droit à un bain de foule en règle.

La popularité du pilote belge va grandissante depuis l'annonce de sa titularisation chez McLaren-Honda pour cette saison.

Il a confié avoir eu un aperçu de ce que seront les monoplaces de 2017 lors d'une récente visite à l'usine de Woking. Ses impressions sont pour le moins surprenantes, même si on ne demande qu'à voir...

"Je n'ai vu la voiture qu'en 3D, mais son design est plutôt cool avec un look un peu rétro, a confié Stoffel. Les gros pneus et les ailerons larges participent à cette impression visuelle, mais je peux vous garantir qu'au volant ce sera une autre paire de manches : en la testant sur le simulateur, j'ai mesuré à quel point la MP4-32 sera plus performante."

"Cela exige donc une préparation physique intensive pour les pilotes et je m'y suis déjà employé lors d'un stage à Marbella, ajoute-t-il. Mais ce n'est que lors des premiers tests à Barcelone que l'on pourra constater de visu à quoi ressembleront les nouvelles autos et quelles en seront les contraintes physiques pour nous. Même si on craint toujours de souffrir un peu, je suis impatient d'y être pour en savoir plus."

