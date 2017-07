Vandoorne : "Une journée de rêve"

Stoffel Vandoorne va pouvoir partir en vacances la conscience tranquille après avoir ouvert son compteur de points lors du Grand Prix de Hongrie.

Le Belge a terminé à la dixième place, en dépit d’avoir perdu un peu de temps dans les stands suite à un arrêt raté.

Le champion 2015 de GP2 est néanmoins conscient qu’il devra attendre le Grand Prix de Singapour pour espérer un résultat similaire à la régulière.

"Une journée de rêve pour l’équipe et moi, sourit Stoffel. Nos deux voitures sont dans les points et je signe enfin mon premier Top 10 de l’année. Nous savions que nous serions plus ou moins performants en Hongrie. Ça fait toujours du bien au moral quand on concrétise nos objectifs, et en marquant des points à l’issue du week-end."

"C’est bien de partir en vacances sur ce résultat, même si nous savons que la deuxième partie de l’année ne sera pas plus facile pour autant, ajoute-t-il. Notre prochaine chance d’inscrire de gros points sera certainement Singapour. C’est un circuit très technique qui devrait nous convenir. Nous devons continuer à travailler, nous ne baissons pas les bras."

