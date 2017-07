Vandoorne : "La huitième place était possible"

Stoffel Vandoorne estime qu’il aurait pu finir huitième hier au Grand Prix de Hongrie, devant les deux pilotes Force India, s’il n’avait pas perdu du temps lors de son arrêt au stand.

"Durant le pitstop, j’ai tout bloqué. Pourtant, j’avais l’impression de freiner tôt mais il y avait moins de grip que prévu", explique-t-il au micro de la RTBF.

"Du coup, on a perdu pas mal de temps dans les stands. Je ne sais pas si ça aurait beaucoup changé mais sans ça, on aurait peut-être gagné une place ou deux. Je pense que c’était faisable de battre les deux Force India. Après, il faut voir exactement le temps qu’on a perdu dans le pitstop et puis faire l’analyse."

Dixième à l’arrivée, Vandoorne est néanmoins parvenu à inscrire son premier point de la saison.

"C’est toujours bien de marquer un premier point, avoue-t-il. Je suis content que les deux voitures aient terminé dans les points. C’était un bon week-end en général avec un premier point à la clé."

"Les rythmes qu’on avait en course étaient plutôt positifs, donc on peut dire que c’est un week-end réussi pour l’équipe."

Avec la sixième place de Fernando Alonso, McLaren a gagné une position au championnat des constructeurs. L’équipe de Woking pointe désormais au neuvième rang, à seulement 15 unités de Renault.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.