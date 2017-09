Vandoorne : "Le futur s’annonce excitant avec Renault"

Stoffel Vandoorne se réjouit du partenariat à venir entre McLaren et Renault, qui débutera dès l’année prochaine.

Après trois saisons difficiles avec Honda, le pilote belge pense que McLaren pourra accomplir des choses "excitantes" avec le motoriste français.

"Oui, l’annonce du nouveau partenariat entre McLaren et Renault est une très bonne nouvelle pour l’équipe, pour la F1, pour Renault et pour moi", déclare Vandoorne, cité par La Dernière Heure.

"C’est un bon pas en avant. Le futur s’annonce excitant. Mais avant cela, on a encore sept Grands Prix à disputer avec notre motoriste actuel et on va donner le maximum pour finir l’année sur une note positive."

A commencer par ce week-end à Singapour, où Vandoorne a signé un surprenant sixième temps à l’issue de la deuxième séance d’essais libres aujourd’hui.

"Effectivement, la journée a été très positive pour nous, se félicite-t-il. Je n’avais jamais roulé ici auparavant et j’ai terminé la deuxième séance d’essais libres avec le sixième chrono, devant Fernando [Alonso] mais aussi devant les deux Ferrari."

"Cela confirme qu’une septième ou huitième place en qualifications est bien un objectif à notre portée ce week-end. Sans doute que Vettel et Räikkönen vont repasser devant mais la Renault d’Hülkenberg n’est pas loin devant. Je suis confiant. J’aime les tracés urbains."

