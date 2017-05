Vandoorne évoluera à domicile à Monaco

Le Belge Stoffel Vandoorne évoluera à domicile ce week-end dans les rues de Monaco.

Le pilote McLaren, qui sera pénalisé de trois places sur la grille de départ de Monaco, réside en effet sur le Rocher depuis peu.

"Depuis quelques mois, j’habite dans un appartement en Principauté et cela me fait un peu bizarre de penser qu’il s’agira de ma deuxième course à domicile avec Francorchamps bien sûr", confie-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

"Ce sera une première en F1 bien sûr, mais ce tracé ne m’est pas inconnu puisque j’y ai déjà roulé en Formule Renault 3.5 ainsi que trois ans en GP2 avec une victoire en 2015. Je le connais bien et je suis excité de découvrir les sensations que cela procure avec les nouvelles F1."

Fernando Alonso étant aux Etats-Unis pour tenter de remporter les 500 Miles d’Indianapolis ce dimanche, Vandoorne aura un nouvel équipier ce week-end en la personne de Jenson Button.

"Je suis très heureux de revoir Jenson à mes côtés, comme lors de mon premier Grand Prix à Bahreïn l’an dernier", se réjouit-il.

"Il adore comme moi ce circuit urbain et je pense que ce sera sans doute la meilleure opportunité pour McLaren-Honda depuis le début de saison de signer un bon résultat."

McLaren est la seule équipe à ne pas encore avoir inscrit de points depuis l’ouverture du championnat en mars dernier. Elle occupe la dernière place au classement des constructeurs.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter