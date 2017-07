Vandoorne : "Essayer de marquer quelques points"

Stoffel Vandoorne a la possibilité d’inscrire ses premiers points de la saison cet après-midi à Budapest.

Le pilote belge prendra le départ du Grand Prix de Hongrie depuis la huitième place sur la grille, une position seulement derrière son équipier Fernando Alonso.

"Pour l’équipe, ça fait du bien d’avoir les deux voitures en Q3. Depuis le début du week-end, on était assez performants et dans les dix premiers", a déclaré Vandoorne au micro de la RTBF.

"C’est bien de l’avoir fait en qualifications. Pour la course, on va essayer de continuer sur la lancée et de marquer quelques points. Il ne faudra pas faire d’erreur et faire notre course. Et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer devant et, s’il se passe quelque chose, on devra profiter de cela."

