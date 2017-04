Vandoorne espère faire mieux qu'à Bahreïn

Un an et demi après avoir décroché son titre en GP2 sur la piste russe, Stoffel Vandoorne retrouvera le circuit de Sotchi ce week-end.

Le pilote McLaren-Honda ne se fait cependant aucune illusion, le tracé situé au bord de la mer Noire ne convenant pas à sa MCL32.

Il espère néanmoins progresser dans la hiérarchie après une ultime journée d’essais privés à Bahreïn encourageante.

"Après plusieurs semaines difficiles, le dernier jour de test à Sakhir fut plein de promesses et nous a donné le coup de boost dont nous avions besoin, rappelle Stoffel. Nous avons récolté beaucoup d’informations utiles afin de faire évoluer la voiture dans la bonne direction. Nous arrivons en Russie avec des ambitions bien meilleures que celles que nous avions après l’arrivée du Grand Prix de Bahreïn qui fut très décevant pour nous."

"Nous sommes conscients que le tracé de Sotchi ne nous convient pas puisqu’on y atteint des vitesses élevées, concède le Belge. Maximiser notre temps de roulage et peaufiner la fiabilité seront nos deux objectifs pour ce week-end. Si les journées de vendredi et samedi se passent sans encombre et que nous ne rencontrons aucun problème, nous pourrons travailler sur la performance en vue de la course. Nous allons tirer le meilleur de notre MCL32."

