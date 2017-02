Vandoorne : "Heureux d'enfin pouvoir montrer mon potentiel"

L'impatience grandit avant la présentation des nouvelles voitures et les premiers essais préliminaires à cette saison 2017.

Le changement du règlement technique permet de rebattre les cartes et l'on ignore tout de la hiérarchie des écuries en raison de cette nouvelle donne.

Bien sûr, on attend toujours les top teams aux avant-postes, mais encore faut-il savoir dans quel ordre ? Enfin titularisé chez McLaren-Honda, Stoffel Vandoorne espère que son équipe pourra se mêler à la lutte pour le podium.

"Il est très difficile de prédire la forme de McLaren, admet le pilote belge. C'est sans doute valable pour toutes les écuries, mais nous espérons tirer profit de nouveau règlement pour effectuer un pas en avant. Ces dernières semaines, à l'usine, on a pu constater des réels progrès et je suis impatient de les voir se concrétiser sur la piste."

"Je ne me fixe pas d'objectif personnel en particulier, continue-t-il. L'essentiel est de tirer le meilleur parti possible du matériel mis à votre disposition, en ne commettant pas d'erreur et en travaillant avec méthode pour développer la voiture. Je vais me comporter comme je l'ai toujours fait, en donnant le meilleur de moi-même, et je suis heureux de pouvoir enfin faire la démonstration de mon potentiel en F1."

