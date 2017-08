Vandoorne : "Avec de la pluie, tout est possible"

Pénalisé de 65 places sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique, Stoffel Vandoorne a donc joué les équipiers modèles ce samedi après-midi en qualifications.

Le pilote belge a tenté d’aider son équipier Fernando Alonso à se qualifier pour la Q3 en lui donnant l’aspiration. Malheureusement, un problème de batteries survenu sur la McLaren de l’Espagnol lors de son ultime tour rapide en a voulu autrement.

"On s’est préparé uniquement pour la course et pas vraiment pour les qualifications ce week-end", détaille Vandoorne au micro de la RTBF.

"On voulait arriver avec les deux voitures en Q2 et puis aider Fernando avec de l’aspiration. C’est une idée dont on avait discuté avant le Grand Prix déjà."

"Avant la qualif, on s’était réunis pour choisir cette stratégie. Pour moi, ça ne servait à rien d’aller en Q3. Ça aurait limité mon choix de pneus pour la course."

Partant du fond de la grille de départ, Vandoorne s’en remet à la pluie pour espérer finir dans les points demain.

"Depuis le début du week-end, nous sommes proches du top 10. Avec de la pluie en course, tout sera possible", indique-t-il.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.