Vandoorne : "Des pas de géant à chaque course"

Stoffel Vandoorne a connu une première moitié de saison délicate suite aux problèmes de fiabilité de sa McLaren-Honda, ce qui l’a empêché de se mettre en évidence face à son équipier Fernando Alonso.

Mais le Belge est néanmoins conscient qu’il progresse lors de chaque Grand Prix et qu'il peut compter sur le regain de forme de sa MCL32.

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Stoffy était parvenu à battre Alonso en qualifications, avant d’inscrire son premier point de la saison en Hongrie.

"J’ai acquis de l’expérience lors de cette première partie de saison, explique Vandoorne. Cela me permet de me rapprocher des objectifs que je me suis fixés. Les dernières courses ont été très bonnes au niveau de la performance. J’ai pu afficher la même pointe de vitesse que Fernando, ce qui est très positif. Je fais des pas de géant lors de chaque week-end, et je travaille dur avec l’équipe pour que la voiture s'accorde un peu plus à mon pilotage."

"Au même titre que le team, je progresse constamment, que cela soit dans la gestion des essais ou d’un week-end tout entier, ajoute-t-il. Si je suis plus performant, c’est grâce aux développements apportés à la McLaren mais aussi au fait qu’elle convient mieux à mon style de pilotage qu’auparavant. En tant que pilote, vous pouvez avoir votre mot à dire sur les réglages mais aussi sur le développement aérodynamique, ce qui est toujours une bonne chose."

