Les ultra-tendres privilégiés à Singapour

Pirelli vient d’annoncer les choix des pilotes pour le Grand Prix de Singapour, qui se déroule dans dix jours en nocturne sur le circuit de Marina Bay dans la ville-état.

Le manufacturier unique de pneumatiques pour la Formule 1 y apportera ses gommes ultra-tendres, super-tendres et tendres.

Le caractère peu abrasif du tracé non-permanent dans les rues de Singapour autorise l'exploitation des pneus les plus tendres de la gamme Pirelli.

Un train d'ultra-tendres devra être réservé pour les pilotes qualifiés en Q3, tandis que les concurrents auront l’obligation d’utiliser au moins un train de tendres ou de super-tendres pendant la course si celle-ci se déroule entièrement sur le sec.

Dans le détail ci-dessous, on constate que Mercedes a sélectionné un train d'ultra-tendres de moins que que Ferrari et Red Bull. Le choix le plus conservateur a été opéré par le Haas F1 Team avec huit trains d'ultra tendres.