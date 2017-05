Les ultra-tendres sont trop… durs pour Monaco

Pirelli reconnaît que toute sa gamme de pneumatiques de Formule 1, en ce compris le pneu ultra-tendre, est beaucoup trop résistante pour le revêtement fort peu abrasif du circuit de Monaco.

A la lumière des deux séances d’essais libres qui se sont déroulées hier en Principauté, le manufacturier italien estime que les pilotes pourraient disputer la totalité des 78 tours de course ce dimanche avec un seul train de pneus ultra-tendres s’ils n'avaient pas l'obligation d’observer un arrêt au stand pendant le Grand Prix.

"Monaco, par tradition, n’est pas un circuit réservant trop de surprises, et c’est pourquoi très peu de roulage fut réalisé avec les tendres, la majorité de l’action se concentrant, comme nous nous y attendions, autour des ultra-tendres", commente Mario Isola, le responsable de la compétition de Pirelli.

"Même ce mélange se révèle trop dur pour les conditions spécifiques et le revêtement très peu abrasif de Monaco. Dans l’idéal, nous présenterions une gomme particulière à cette épreuve, plus tendre encore que l’actuelle ultra-tendre. Cela ne nous a toutefois pas empêché d’assister dès les EL1 au tour le plus rapide jamais bouclé en Principauté, avant que ce record soit encore amélioré en EL2."

"Certains pilotes qui souhaiteront se démarquer en qualifications pourraient privilégier les super-tendres en Q2, samedi. Ce pari, en cas d’intervention de la voiture de sécurité, pourrait en effet se révéler payant."

