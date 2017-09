Triplé ART en GP3, Ghiotto brille en F2

Une seule course du championnat GP3 Series a finalement été disputée ce matin à Monza après l'annulation de la première manche hier en raison des exécrables conditions météorologiques. C'est le Britannique George Russell, protégé de Mercedes, qui l'a emporté en précédant sur la ligne d'arrivée ses équipiers de l'écurie française ART Grand Prix Jack Aitken et Anthoine Hubert, un moment leader avant d'être débordé au DRS par les deux Anglais.

Le quatrième mousquetaire d'ART Nikei Fukuzumi a eu la malchance de rencontrer un problème mécanique au moment de se rendre en pré-grille alors qu'il avait signé la pole position. La course a été chaotique avec plusieurs accidents et deux neutralisations de la voiture de sécurité. Giuliano Alesi (Trident) a pris la sixième place devant Tatiana Calderon (DAMS), la seule femme engagée dans la compétition.

Au classement provisoire des GP3 Series, Russell occupe la première place avec 162 points pour 119 à Aitken, 99 à Fukuzumi, 97 à Hubert et 95 à Alesi.

En Formule 2, l'Italien Luca Ghiotto (Russian Time) a brillé à domicile en remportant les deux courses, mais une pénalité de 5 secondes pour avoir coupé la chicane au dernier tour de la première manche l'a finalement privé de podium, la plus haute marche revenant à son compatriote Antonio Fuoco (Prema).

Parti cinquième ce matin, Ghiotto a remonté ses adversaires pour l'emporter haut la main devant Sergio Sette Camara (MP), Fuoco, Louis Delétraz (Rapax) et Roberto Mehri (Campos). Quant à Charles Leclerc, relégué en fond de grille après ses mésaventures de la veille, il a effectué une belle remontée jusqu'en neuvième position, sans marquer de point pas plus que ses adversaires directs Oliver Rowland (DAMS) seulement 11ème et Artem Markelov (Russian Time) quinzième.

Le Monégasque reste donc solide leader du championnat de F2 avant le prochain rendez-vous qui se tiendra à Jerez les 7 et 8 octobre (le week-end du Grand Prix du Japon) dans un meeting unique qui réunira aussi les monoplaces de GP3. La finale des deux séries aura lieu à Abou Dhabi fin novembre, en même temps que la F1.

