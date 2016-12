Tost : "Wehrlein n'est pas prêt pour Mercedes"

Le team principal de l’écurie Toro Rosso, Franz Tost, n’est pas surpris que Valtteri Bottas ait été préféré à Pascal Wehrlein pour remplacer Nico Rosberg chez Mercedes.

L’équipe allemande annoncera après la nouvelle année le nom du remplaçant de Rosberg, et il ne fait plus l’ombre d’un doute qu’il s’agira de Bottas.

Interrogé par le journal autrichien Tiroler Tageszeitung, Tost comprend pourquoi le choix des dirigeants de l’écurie Mercedes s’est porté sur Bottas et non sur Wehrlein, qui est pourtant soutenu par le constructeur allemand en F1.

"Ils se sont retrouvés dans une situation très difficile, juge l'Autrichien. Ils ont dominé cette saison et ils ont soudainement perdu leur champion du monde, et à cause du timing tardif de cette annonce, il n’y avait plus aucun pilote de pointe de disponible pour le remplacer."

"Pascal est un super pilote, mais nous parlons de l’équipe championne du monde en titre. Pascal est peut-être capable de se battre pour des victoires, mais c’est encore trop tôt pour lui pour rejoindre une équipe de pointe. J’ai toujours dit qu’il fallait trois ans pour former correctement un pilote en F1."

"Bien sûr, engager Wehrlein aurait été l’option la plus facile pour eux, mais ils se battent aussi pour le titre des constructeurs et beaucoup d’argent est enjeu. Et associer Wehrlein à Hamilton aurait peut-être pu avoir une mauvaise influence sur la stabilité de l’équipe", conclut Tost.

Selon le magazine allemand Auto Bild, Hamilton lui-même n’était pas favorable à l’arrivée de Wehrlein chez Mercedes la saison prochaine.

