Tost : "Le V6 Mercedes doit être gelé !"

Franz Tost estime que l’unique option envisageable pour arriver à une meilleure équité entre les écuries de Formule 1 est de pénaliser Mercedes.

En d’autres termes, le team principal de Toro Rosso souhaite que les instances dirigeantes de la discipline réfléchissent à un gel du groupe propulseur conçu par le constructeur allemand.

Un tel stratagème permettrait aux équipes propulsées par Renault ou Ferrari de combler leur retard.

"Il faut arriver à une équité entre les différents motoristes car ce n’est pas le cas actuellement, a martelé Tost. J’espère que notre partenaire Renault pourra rattraper Mercedes. Je ne sais pas ce que Ferrari sera en mesure de faire, mais il faut que les trois top teams que sont Mercedes, Red Bull et Ferrari puissent au moins se battre ensemble pour le championnat."

"Si on ne peut pas arriver à un équilibre des performances entre les différents groupes propulseurs de façon naturelle, il faut que la FIA intervienne une réglementation spécifique, a ajouté l’Autrichien. Il faudrait d’abord geler le développement du V6 Mercedes, ce qui permettrait aux autres motoristes de combler leur retard. Et dès que tout le monde se retrouve au même niveau, le gel s’appliquera également à Renault et Ferrari."

"Je ne laisserais personnellement que le développement des batteries libre. N’oublions pas que l’électrique fait partie du futur de la Formule 1, et qu’elle a une valeur importantes aux yeux des constructeurs."

