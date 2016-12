Pourquoi Toro Rosso est optimiste pour 2017

La saison 2017 sera-t-elle meilleure que celle qui s’est achevée le mois dernier pour Toro Rosso ?

Son team principal Franz Tost estime en tout cas que tous les ingrédients sont réunis pour permettre à sa formation d’obtenir de meilleurs résultats l’an prochain, après une septième place au championnat des constructeurs cette année.

"C’est difficile de m’aventurer dans un quelconque pronostic pour le moment", explique tout d’abord Tost à la Gazzetta dello Sport.

"Comme vous le savez, le règlement technique sera complètement différent l’an prochain et il faudra attendre les deux premières courses de la saison pour voir une première hiérarchie se dessiner."

"Cela étant dit, Toro Rosso a tous les ingrédients pour réaliser une bonne saison, ajoute-t-il. Nous avons deux pilotes solides et je m’attends aussi à ce que notre future monoplace soit efficace d’un point de vue aérodynamique, car James Key (le directeur technique, ndlr) et son équipe ont accompli de grandes choses par le passé, et l’équipe dans son ensemble est en progression."

"Et le moteur Renault que nous aurons en 2017 sera plus compétitif que les moteurs que nous avons eus ces dernières années."

Les essais hivernaux 2017 débuteront le 27 février sur le Circuit de Catalunya, en Espagne.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.