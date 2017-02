Toro Rosso révèle la date de présentation de sa STR12

La Scuderia Toro Rosso a officialisé cet après-midi la date de présentation de sa STR12, la monoplace qui défendra ses couleurs pour la saison à venir.

L’écurie basée à Faenza est ainsi la sixième formation à préciser le jour de baptême de sa dernière-née, qui retrouvera le moteur Renault en 2017.

La future monture de Carlos Sainz Jr et Daniil Kvyat sera ainsi présentée le dimanche 26 février dans la pitlane du circuit de Barcelone.

La STR12 sera dévoilée la veille des essais hivernaux, à 16h30 précises. Sainz et Kvyat seront naturellement présents, en plus du team principal Franz Tost, du directeur technique James Key et de Ben Waterhouse, bras droit de ce dernier. Après la traditionnelle séance photo, un point presse sera ensuite organisé.

Calendrier des présentations F1 2017 :

21 février – Renault

22 février – Force India

23 février – Mercedes

24 février – Ferrari / McLaren

26 février – Toro Rosso

27 février – Début des essais hivernaux à Barcelone

