Si le règlement détermine beaucoup de choses (la largeur des voitures, par exemple), il ne définit pas la longueur de l’empattement des monoplaces de Grand Prix.

On relève ainsi une grande diversité parmi les F1 2017 quant à la distance qui sépare les axes des deux essieux.

En théorie, un empattement long convient bien aux courbes rapides et moins aux virages serrés.

Les dimensions de la boîte de vitesses, du moteur, du réservoir d’essence déterminent l’empattement, mais les contraintes aérodynamiques entrent aussi en jeu (on positionne plus facilement les différents appendices aéros – bargeboards, turning vanes, pontons – si on dispose de davantage de longueur).

Plus longue de 25 cm que sa devancière, la Mercedes W08 a l’empattement le plus long du plateau. Il est plus long de 16 cm que celui de la Ferrari SF70H et possède 20 cm de plus que celui de la Red Bull RB13. C’est la Williams FW40 qui affiche le plus court empattement, avec 3,545 mètres, selon les calculs de nos confrères d’Auto Motor und Sport.

Le tableau ci-dessous détaille la longueur de l’empattement de toutes les F1 2017.

Voiture Empattement 2017 Empattement 2016 Mercedes 3,760 m 3,500 m Force India 3,691 m 3,412 m Renault 3,630 m 3,638 m Ferrari 3,594 m 3,594 m Haas 3,594 m 3,594 m McLaren 3,584 m 3,534 m Red Bull 3,557 m 3,432 m Sauber 3,550 m 3,591 m Toro Rosso 3,549 m 3,616 m Williams 3,545 m 3,589 m

On sait par ailleurs que la Flèche d’argent est la F1 qui est la moins penchée vers l’avant (seulement 0,9° par rapport à la piste). Pour autant, le fait que la Force India et la Renault possèdent des empattements longs tout en étant sensiblement plus inclinées (leur “rake” est de 2,1° et 1,7° respectivement) suggère qu’il n’y a pas de lien évident entre les deux paramètres.

À noter enfin : l’empattement inchangé de la Ferrari (identique à celui de la Haas, comme en 2016) et les dimensions en baisse chez Renault, Sauber, Toro Rosso et Williams.

