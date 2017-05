Quand Ferrari imite Mercedes pour le départ

S’il a terminé deuxième du Grand Prix d’Espagne, Sebastian Vettel a pris le meilleur sur Lewis Hamilton au moment du départ.

Lors de la course précédente, en Russie, Valtteri Bottas s’était distingué par un envol plus prompt que celui des pilotes Ferrari, preuve que les restrictions apportées au règlement technique ajoutent effectivement de l’incertitude aux départs.

On savait que Mercedes avait moulé l’extrémité de la palette d’embrayage de telle sorte que ses pilotes puissent y loger deux doigts et disposer ainsi d’une plus grande sensibilité au moment de trouver le point de friction.

On a noté ce week-end à Barcelone que la Scuderia avait repris le même système sur son volant. Comme on le voit sur l'image ci-dessous, la pièce, métallique sur la SF70H, est fixée à la palette d’embrayage et doit empêcher tout glissement des doigts à l’extinction des feux.

Le dispositif installé par McLaren sur la palette de la MCL32 accueille un moulage moins enveloppant, dans la ligne de Force India.

On le voit, tous les moyens sont bons pour optimiser le départ et réduire, autant que faire se peut, le risque de fausse manœuvre.