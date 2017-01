En 2017, Tech 1 Racing soutiendra l’Association Jules Bianchi, créée dans le but d’honorer la mémoire du pilote ayant revêtu les couleurs de la structure toulousaine en 2012.

L’équipe arborera les logos de l’association sur ses quatre monoplaces en Eurocup Formula Renault 2.0.

Ensemble, Jules Bianchi et Tech 1 Racing avaient joué le titre en Formule Renault 3.5 en 2012 avant que le Français progresse en F1 pour y démontrer son talent unique parmi les meilleurs pilotes au monde.

"Avec son implication inouïe, sa détermination absolue, sa grande passion et sa disponibilité, Jules était rapidement devenu un membre à part entière de la famille Tech 1 Racing", indique l’équipe dans un communiqué.

"Au volant de sa Formule Renault 3.5, Jules avait obtenu 5 pole positions, 3 victoires, 8 podiums et 7 meilleurs tours en course."

En 2017, les deux noms se retrouveront. La structure toulousaine assurera la promotion de l’Association Jules Bianchi, tant sur ses voitures que sur ses supports de communication afin de la mettre régulièrement en avant et ainsi de mieux la faire connaitre.

Fondée l’an passé par Philippe et Christine Bianchi, l’Association Jules Bianchi souhaite honorer la mémoire du pilote français à travers deux projets. Le premier vise à collaborer avec le service USCL de l’hôpital de l’Archet à Nice, où Jules se trouvait, afin d’améliorer le confort des plus jeunes patients et de leurs familles.

Le second a pour objectif de soutenir de jeunes pilotes de karting partageant les valeurs de la charte JB#17 et de les accompagner vers la F1.

