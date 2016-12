Symonds : "Stroll apprend vite et bien"

Pat Symonds déclare avoir été impressionné par le potentiel de Lance Stroll en essais privés cette saison.

L'ingénieur anglais, qui a annoncé sa retraite de la F1, a été témoin de la progression du jeune Canadien (18 ans) durant son écolage tout au long de l'année au volant d’une Williams FW36 datant de 2014.

"Les tests ont été édifiants, confie le Britannique. Le programme a été mené sur un châssis de 2014 chaussé de pneus différents de ceux utilisés actuellement en course. N'ayant pas beaucoup d'infos sur ces pneus (des gommes dures pour les démonstrations, ndlr), nous avons préféré comparer les datas de Lance avec celles de Bottas et Massa vieilles de deux ans. Et j'ai été impressionné."

"Tout ce qu'il découvre, il l'apprend vite et bien, ajoute-t-il. De nos jours, le pilotage d'une F1 passe, entre autres, par une bonne gestion des pneus. Mais avant d'y arriver, il faut apprendre à le faire. Et pour y parvenir, il s'agit d'écouter des tonnes d'infos fournies par les ingénieurs. Cela prend du temps mais il se débrouille bien."

En 2017, Lance Stroll se présentera sur la grille avec l'étiquette de rookie sans doute le mieux préparé aux contraintes de la F1 moderne.

"Le même genre de programme existait déjà il y a vingt ans, rappelle Symonds. Je crois même que Jacques Villeneuve y avait eu droit avec Williams en 1995. Si je me souviens bien, ils ont tourné sur pas mal de circuits où les autres écuries n'allaient pas."

"L'équipe faisait rouler des jeunes pilotes à l'époque, mais dans le but d'accumuler les kilomètres en vue de développer la voiture, poursuit-il. Avec Lance, nous sommes revenus à un programme davantage focalisé sur le pilote. Un peu comme à l'époque de Jacques."

