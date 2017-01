Symonds à Ferrari : "Cela ne marchera pas"

L’ancien directeur technique de l’écurie Williams, Pat Symonds, estime que la structure horizontale mise en place par Ferrari après le départ de James Allison est vouée à l’échec.

Pour l’expérimenté ingénieur britannique qui est aujourd’hui à la retraite, seule une structure pyramidale peut fonctionner en Formule 1.

"Croyez-moi, cela ne marchera pas", déclare Symonds à la Gazzetta dello Sport.

"Ces dernières années, McLaren a aussi introduit une structure non-pyramidale, mais en F1 il vous faut des ingénieurs ayant les épaules suffisamment solides pour montrer au groupe la direction à prendre."

"Ross Brawn est un très bon exemple, c’est ce qu’il a fait quand il était directeur technique chez Ferrari, tout comme Rory Byrne."

"Ferrari a les ressources pour connaître à nouveau le succès en Formule 1, mais pour cela ils ont besoin d’un solide leadership au sein de leur département technique, et ils ont selon moi commis une erreur en laissant partir James Allison", pense Symonds.

"Je ne connais pas les raisons de son départ, mais j’ai travaillé avec James pendant de nombreuses années et c’est quelqu’un pour qui j’ai énormément de respect. C’est un excellent ingénieur et une personne qui est capable de sublimer son équipe. Je pense que Ferrari aurait été plus forte si elle l’avait gardé."

Allison est pressenti pour rejoindre Mercedes en qualité de directeur technique dans le courant de cette année, suite au départ de Paddy Lowe, qui devrait vraisemblablement rejoindre l’écurie Williams.

