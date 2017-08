Symonds à Schumi Jr : "Ton père serait fier de toi"

Le circuit de Spa-Francorchamps tout entier a vibré dimanche sur le coup de 13 heures quand Mick Schumacher a célébré le 25e anniversaire de la première victoire en Formule 1 de son père Michael.

Le jeune Allemand a effectué un tour du circuit spadois au volant de la Benetton B194 avec laquelle son illustre paternel a remporté son premier titre de champion du monde en 1994.

Coiffé d’un casque dont la décoration est un mélange entre son casque de Formule 3 et celui que portait son père il y a 23 ans, Mick a été fort acclamé par un public conquis et ému.

Schumi Jr s’est finalement arrêté sur la grille de départ où il était notamment attendu par Pat Symonds, qui a officié jadis au sein de l’équipe connue aujourd’hui sous le nom de Renault Sport F1 Team, et Ross Brawn, dont la B194 fut conçue sous ses directives en 1994.

"C'était fantastique et un réel plaisir pour moi de pouvoir piloter cette Benetton, a confié Mick sur la grille de départ. C'était un moment à la fois émouvant et amusant. Cette voiture a beaucoup d'histoire. Je n'ai pas hésité du tout à en prendre le volant. Quand j'ai appris que j’avais l’opportunité de la piloter à Spa-Francorchamps, j'ai simplement eu l’envie de le faire et je suis heureux de l'avoir fait."

Pat Symonds s’est par ailleurs entretenu avec le fils du pilote avec lequel il a travaillé chez Benetton. Le vétéran britannique a eu des mots touchants envers Mick : "Michael était un très grand pilote. Et en pilotant une de ses anciennes monoplaces, ton père serait très fier de toi aujourd’hui..."

Et Mick Schumacher de conclure : "J’espère être en Formule 1 d’ici quelques années."

