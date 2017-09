La suite des grandes manœuvres...

La seconde partie de la conférence de presse FIA ce vendredi à Singapour réunissait trois des principaux protagonistes des accords annoncés plus tôt dans la journée : Christian Horner pour Red Bull, Zak Brown pour McLaren et Cyril Abiteboul pour Renault. Ils ont pu s'exprimer sur ces sujets et sur la suite des négociations en cours portant sur la saison 2019 et même au-delà.

Les trois expérimentés managers ont le plus souvent pratiqué la langue de bois, mais certaines de leurs réflexions méritent cependant que l'on s'y attarde. McLaren et Renault ont établi un partenariat pour les trois prochaines années, tandis que l'horizon 2021 est encore trop éloigné pour avoir une idée de l'évolution de leur situation.

Cyril Abiteboul a pour sa part affirmé que le prêt de Carlos Sainz par Red Bull concernait la seule saison 2018, laissant la porte ouverte à un retour de l'Espagnol dans la galaxie du taureau ailé en 2019. Il a d'ailleurs infirmé la rumeur selon laquelle il pourrait remplacer Jolyon Palmer cette saison encore, en officialisant ses débuts avec Renault au Grand Prix d'Australie 2018.

En revanche, le directeur général de Renault Sport Racing n'a pas indiqué si Red Bull Racing bénéficierait toujours des V6 turbo de Viry-Châtillon en 2019, ouvrant cette fois la voie à une association Red Bull-Honda, rappelant au passage que la FIA pourrait imposer à un motoriste d'équiper un team si le besoin s'en faisait sentir.

De son côté, Christian Horner n'a pas été aussi catégorique : certes, le divorce avec Renault semble consommé et on voit mal les deux partenaires poursuivre ensemble après l'année 2018. Interrogé sur l'éventualité de voir Porsche aux côtés de Red Bull à moyen terme, le dirigeant britannique a eu une réponse pleine de mystère, en soulignant qu'un autre constructeur pourrait voler à son secours, une marque avec laquelle RBR collabore déjà...

S'agit-il d'Aston Martin, éventuellement avec le soutien technique de Cosworth ? Red Bull prêche depuis longtemps déjà en faveur d'un motoriste indépendant, à condition qu'il soit suffisamment compétitif. Wait and see.

