Stroll : "Le même secteur que sur Playstation !"

Le jeune Lance Stroll a connu un jeudi d’essais libres difficile au volant de sa Williams dans les rues de la Principauté de Monaco hier.

Le pilote originaire de Montréal a tapé les rails de sécurité après avoir perdu l’arrière de sa monoplace à l’entrée du virage de Massenet, près du casino, durant les EL2.

C’est déjà dans ce secteur qu’il partait régulièrement à la faute sur... sa Playstation !

"J’ai tout simplement perdu l’arrière de ma voiture, a-t-il indiqué. Je poussais pour mieux comprendre les limites et malheureusement ma voiture m’a échappé."

"Les virages 8 et 9, ça me frustre vraiment, parce qu’à chaque fois que je cours sur ce circuit à la Playstation, c’est ce secteur-là que je suis incapable de négocier correctement. Et dans la réalité, c’est la même chose. J’en déduis que le jeu vidéo est assez proche de la réalité."

"Malgré tout, je crois que ça a été une bonne journée, poursuit Stroll, parce que je n’ai pas manqué trop de temps en piste."

"On va voir comment ça ira samedi matin. Ce n’est pas facile pour nous avec la voiture ici, car nous avons peu d’appui aérodynamique. Notre voiture est plus performante dans les lignes droites, et ici elles sont très rares, donc on va voir. Mais je suis satisfait, parce que maintenant je sais jusqu’où je peux pousser avant de commettre une erreur."

