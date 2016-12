Stroll : "L'argent n'achète pas le succès"

Pour parvenir à décrocher un volant de titulaire en F1 chez Williams à l'âge de 18 ans, Lance Stroll ne nie pas le rôle considérable joué par le soutien financier de son père.

Le jeune Canadien estime cependant que sa promotion en F1 est méritée étant donné le parcours victorieux accompli dans les catégories inférieures.

Il a l'intention de faire taire les critiques par ses performances sur la piste, même s'il est conscient avoir encore beaucoup à apprendre.

"Quand vous débutez en karting à 8 ans, il faut bien que la famille assure le financement, fait remarquer Lance. Ensuite, sans ce soutien précieux, je n'aurais pas pu venir en Europe poursuivre mon rêve de devenir pilote de F1."

"Mais après, tout l'argent du monde n'achètera pas le succès, insiste-t-il. C'est au pilote de tourner le volant et d'aller le plus vite possible pour décrocher des résultats. Un bon financement permet de courir en F4, puis en F3, comme je l'ai fait, mais il faut saisir l'opportunité et mériter sa chance : il s'agit d'accumuler 40 points pour détenir la super-licence, et c'est ce que j'ai fait."

Parallèlement à son parcours en F3 cette saison, Lance Stroll a également bénéficié d'une préparation spécifique à la F1 en effectuant une douzaine de séances d'essais privés sur différents circuits avec une Williams de 2014. La mise sur pied de ce programme dédié a été très onéreuse, mais l'investissement vaut sans doute la peine.

