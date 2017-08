Stroll : "J'ai justifié sur la piste que je mérite ma place"

Douzième au classement provisoire du championnat du monde avec 18 points, juste derrière son expérimenté équipier Felipe Massa (23 points), Lance Stroll s'estime satisfait de sa première demi-saison en F1. Le rookie canadien a la moitié de l'âge de son compagnon d'écurie, mais il tient la comparaison en montant en puissance après des débuts logiquement difficiles.

En montant sur le podium à Bakou, après avoir marqué ses premiers points à domicile à Montréal, Stroll a gagné en confiance et semble depuis libéré au volant de la Williams. Certes, la FW40 est encore rétive sur certains circuits, mais le jeune Canadien a pris du galon et n'est plus considéré dans le paddock comme un simple fils à papa.

"C'est une étiquette que je ne considère même pas, s'amuse-t-il. Je ne cours pas pour faire taire les critiques mais pour faire mon boulot avec l'équipe. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. C'était déjà vrai en F3 où j'ai été le plus jeune pilote à gagner le championnat d'Europe, maintenant je suis plus jeune rookie à être monté sur un podium de F1."

"Bien sûr, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec une marge de progression importante, dit Lance. Mais on ne peut plus dire que j'ai un volant en F1 grâce à l'argent de mon père, je pense avoir justifié sur la piste que je mérite ma place. Nous sommes en milieu de peloton actuellement, il y a de bons week-ends et de moins bons. Mon objectif est de continuer à évoluer dans le bon sens pour finir le championnat dans le top 10 des pilotes."

