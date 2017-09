Stroll : "Cela aurait pu être mieux"

Lance Stroll a inscrit de gros points ce dimanche au Grand Prix d’Italie. Septième à l’arrivée, le jeune pilote canadien de 18 ans espérait néanmoins faire mieux en partant de la première ligne sur la grille de départ.

"C’était bien mais cela aurait pu être mieux. Certains moments de la course n’ont pas été parfaits", confie-t-il.

"Lewis [Hamilton] n’a pas pris un très bon départ, ce qui m’a bloqué. J’ai dû lever un peu le pied pour éviter de lui rentrer dedans et Esteban [Ocon] en a profité pour me passer et me prendre la deuxième place."

"J’avais ensuite un très bon rythme mais j’ai perdu trop de temps lors de l’arrêt au stand (deux secondes environ, ndlr). C’était pourtant l’occasion pour nous de repasser devant lui. Néanmoins, septième à l’arrivée, ça reste un bon résultat."

Avec ses six points inscrits aujourd’hui à Monza, Stroll a gagné une place au championnat. Il est désormais douzième du classement général, à sept points de son équipier Felipe Massa, qui s’est classé huitième à l’arrivée de ce Grand Prix d’Italie.

